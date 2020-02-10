10 Şubat 2020, Pazartesi

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Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya

Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya
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Giriş Tarihi: 10.02.2020

'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda görme engelli milli judocular madalyaları topladı.

'nin 7 sporcuyla katıldığı şampiyonada 66 kg'de Recep Çiftçi ve 57 kg'de şampiyon olarak kazandı. Turnuvada 70 kg'de Raziye Uluçam gümüş; 48 kg'de Ecem Taşın, 63 kg'de Duygu Çete Artar, +100 kg'de de Onur Taştan aldı. Milliler toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak büyük başarıya imza attı.

Ayrıca milli judocumuz Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.

Milli halterci Şaziye Erdoğan şampiyon oldu haberin devamı

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