10 Şubat 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Ayşegül Çakın Özbekistan’dan 2 madalya ile dönüyor

Ayşegül Çakın 2 madalya ile dönüyor
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, , 6. Uluslararası ISSF müsabakalarında 2 almayı başardı.

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde başlayan 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupasının ilk gününde Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, , iki madalya birden kazandı. Yoğun katılımın olduğu müsabakalarda Çakın, koparmada 80 kilo ile 4'üncü, silkmede 108 kilo ile bronz, toplamda ise 188 kiloluk derecesiyle kazandı.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar madalya alan sporcuları tebrik ederek, "Türk Halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı sporcularından biri olan Ayşegül Çakın'ı kutlayarak, "Bartın Üniversitesi'nin genç sporcuları aldıkları başarılarla Türk Sporuna değer katmaya devam ediyor. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin alanında yetkin akademik kadrosunun büyük gayretleriyle yetiştirdiği sporcular böylece ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Başarılı sporcularımızdan biri olan Ayşegül Çakın da aldığı derecelerle isminden söz ettirerek, 6. Uluslararası ISSF müsabakalarında 2 bronz madalya almayı başardı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli karateciler Macaristan'da tarih yazdı! Milli karateciler Macaristan'da tarih yazdı!
Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya
Milli halterci Şaziye Erdoğan şampiyon oldu Milli halterci Şaziye Erdoğan şampiyon oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör