06 Şubat 2020, Perşembe

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Savino Del Bene: 0 - VakıfBank: 3

VakıfBank çeyrek finali garantiledi
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Giriş Tarihi: 06.02.2020

Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İtalyan ekibi 'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider giren İtalyan takımını set vermeden mağlup edip, 12 puanla ilk sıranın yeni sahibi olan VakıfBank, grupta son maçlar öncesi çeyrek finali de garantiledi.

, gruptaki son maçında 18 Şubat Salı günü 'nın Lokomotiv Kaliningrad takımını konuk edecek.


Salon: Siena

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Jörg Kellenberger (Almanya)

: Bricio Ramos, Kakolewska, Slöetjes, Pietrini, Stevanovic, Malinov (Merlo, Carraro, Stysiak, Gray)

VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz)

Setler: 26-28, 19-25, 21-25

Süre: 84 dakika (35, 24, 25)

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