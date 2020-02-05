06 Şubat 2020, Perşembe

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MAÇ SONUCU l SIG Strasbourg: 89 - Türk Telekom: 90

Türk Telekom lider olarak üst turda!
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Giriş Tarihi: 06.02.2020

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında temsilcisi SIG 'u deplasmanda 90-89 yendi.

, kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde kapattı. Başkent temsilcisi, 3. çeyreği de 65-64 üstün durumda geçip, müsabakadan 90-89 galip ayrıldı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türk Telekom, 11. galibiyetini alıp, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

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