06 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU l SIG Strasbourg: 89 - Türk Telekom: 90
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u deplasmanda 90-89 yendi.
Türk Telekom, Strasbourg kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde kapattı. Başkent temsilcisi, 3. çeyreği de 65-64 üstün durumda geçip, müsabakadan 90-89 galip ayrıldı.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türk Telekom, 11. galibiyetini alıp, lider olarak son 16 turuna yükseldi.
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