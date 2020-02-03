03 Şubat 2020, Pazartesi

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Türkiye Jokey Kulübü'nden 'Can Dadaş' açıklaması!

Türkiye Jokey Kulübü'nden 'Can Dadaş' açıklaması!
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Giriş Tarihi: 03.02.2020

Türkiye Jokey Kulübü, 2 Şubat 2020 tarihindeki koşusunda isimli ata şiddet uygulanması hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada; "02.02.2020 tarihinde Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde Eyerleme Mahallinde isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, Kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Kulübümüz; Tarım ve 'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliğine uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir.

Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama Kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır.

Ayrıca, ilgili Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımız Kurulu'nca verilecek cezaya ek olarak, Kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.

"Şiddete karşı ayağa kalk" sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz." denildi.

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