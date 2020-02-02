02 Şubat 2020, Pazar

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Şampiyon Djokovic

Şampiyon Djokovic
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

Novak Djokovic, finalinde Dominic Thiem'i 6-4, 4-6, 2,6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Djokovic, kariyerinde 8. kez Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaştı.

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