26 Ocak 2020, Pazar
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Aslan kükredi
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Sarı-kırmızılılar, Plevne deplasmanında rahat bir galibiyet aldı.
Efeler Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen G.Saray, 14. hafta maçında Tokat Plevne'ye konuk oldu. Rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar; 27-25, 25-13 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 kazandı. Bu sonuçla 12. galibiyetini elde eden G.Saray, F.Bahçe'yi takibini sürdürdü. 21 sayıyla oynayan Oliver Venno en skorer isim olurken; Melih Sıratça da 15 sayıyla yıldızlaştı.
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