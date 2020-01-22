22 Ocak 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA set vermedi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Voleybolda A Grubu 4. hafta maçında , Finlandiya temsilcisi Salo'yu 3-0 yendi.

Gruptaki 4. maçını da kazanan turuncu-beyazlı takım, liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk bölümünde Eczacıbaşı pasör Lloyd'un attığı taktik servislerle etkili oldu. 8. sayıya kadar karşılıklı sayılarla süren mücadelede turuncu-beyazlı takım, Hande Baladın ile dörtten, Boskovic ile ikiden sert smaçlarla sayı üretti. İyi defans yapan , seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok hızlı başlayan Eczacıbaşı, Boskovic'in etkili smaçlarıyla rakibinin oyun kurmasına fırsat tanımadı. Bu durumu iyi değerlendiren Eczacıbaşı VitrA, seti 12 sayı farkla 25-13 alarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete de hızlı giren ev sahibi takım, köşelerden yaptığı ataklarla rakibini baskı altına aldı. Salo'nun atakları da blokta takılınca turuncu-beyazlılar farkı açarak seti 25-13, maçı da 3-0 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, grubun 5. maçında 6 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler. Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Vlastimil Kovar (Çekya)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Gibbemeyer (Simge Aköz, Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Melis Durul)

LP Salo: Manskkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Piesanen, Ternava)

Setler: 25-16, 25-13, 25-13

Süre: 62 dakika (22, 21, 19)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
VakıfBank Nova KBM Branik'i konuk edecek VakıfBank Nova KBM Branik'i konuk edecek
Cimbom'da anlaşma tamam! İşte ücreti... Cimbom'da anlaşma tamam! İşte ücreti...
Tokyo’da tarih yazacağız Tokyo’da tarih yazacağız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör