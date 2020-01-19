19 Ocak 2020, Pazar

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Nisanur’dan gümüş

Nisanur’dan gümüş
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Milli sporcu Nisanur , Eskrim Gençler Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Nisanur , Eskrim Gençler Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı. Milli eskrimci, finalde Fransız Anne Poupinet'e 15-12 mağlup olarak Dünya Kupası'nı 2. sırada tamamladı.

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