10 Ocak 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

İstanbul WTA’da

İstanbul WTA’da
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Kadınlar Tenis Birliği (), İstanbul'u yeniden tur takvimine dahil etti. Şehir, 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2011-2013 yılları arasında WTA finalleri İstanbul'da olmuştu.

Kadınlar Tenis Birliği (), İstanbul'u yeniden tur takvimine dahil etti. Şehir, 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2011-
2013 yılları arasında WTA finalleri İstanbul'da olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Okçuluk geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil "Okçuluk geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil"
Okçuluk geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil "Okçuluk geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil"
Ortalık bir anda karıştı! Çağlar... Ortalık bir anda karıştı! Çağlar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör