23 Aralık 2019, Pazartesi
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Taha Akgül yine zirvede
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda Taha Akgül, şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de Ahmet Peker, 61'de Recep Topal, 65'te Selim Kozan, 70'te Servet Coşkun, 74'te Fazlı Eryılmaz, 79'da Batuhan Demircin, 86'da Fatih Erdin, 92'de Süleyman Karadeniz, 97'de İbrahim Bölükbaşı.
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda Taha Akgül, şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de Ahmet Peker, 61'de Recep Topal, 65'te Selim Kozan, 70'te Servet Coşkun, 74'te Fazlı Eryılmaz, 79'da Batuhan Demircin, 86'da Fatih Erdin, 92'de Süleyman Karadeniz, 97'de İbrahim Bölükbaşı.
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