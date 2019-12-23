23 Aralık 2019, Pazartesi

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Taha Akgül yine zirvede

Taha Akgül yine zirvede
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Giriş Tarihi: 23.12.2019

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda Taha Akgül, şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de , 61'de Recep Topal, 65'te Selim Kozan, 70'te Servet Coşkun, 74'te Fazlı Eryılmaz, 79'da Batuhan Demircin, 86'da Fatih Erdin, 92'de Süleyman , 97'de .

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 125 kiloda Taha Akgül, şampiyon oldu. Diğer birinciler şöyle: 57'de , 61'de Recep Topal, 65'te Selim Kozan, 70'te Servet Coşkun, 74'te Fazlı Eryılmaz, 79'da Batuhan Demircin, 86'da Fatih Erdin, 92'de Süleyman , 97'de .

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