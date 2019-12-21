21 Aralık 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Alican’dan önemli başarı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Finn Gold Cup Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Alican Kaynar, yarışları 10.'lukla tamamladı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Finn Gold Cup Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Alican Kaynar, yarışları 10.'lukla tamamladı. Kaynar'ın önemli bir yarış olan Finn Gold Cup'ta madalya yarışlarına kalmasının Tokyo Olimpiyatları öncesi ciddi bir başarı olduğu vurgulandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı