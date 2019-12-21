Alican’dan önemli başarı

Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Finn Gold Cup Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Alican Kaynar, yarışları 10.'lukla tamamladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 13-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Finn Gold Cup Yarışları'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcusu Alican Kaynar, yarışları 10.'lukla tamamladı. Kaynar'ın önemli bir yarış olan Finn Gold Cup'ta madalya yarışlarına kalmasının Tokyo Olimpiyatları öncesi ciddi bir başarı olduğu vurgulandı.