14 Ekim 2019, Pazartesi
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BAYRAKLAR DALGALANDI
Şampiyon olduğu hakem tarafından ilan edilen, ardından gözyaşlarına hakim olamayan Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan ve hain teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Tribünde Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlarımızla şampiyonluğunu kutlayan 21 yaşındaki Busenaz, kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Gözyaşları Mehmetçik için
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Rusya’daki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Çinli rakibini yenip altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı’ndaki kahraman ordumuza gözyaşları içinde asker selamı gönderdi
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde gözyaşları içinde altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden genç sporcumuz, podyumun zirvesine çıktı.
BAYRAKLAR DALGALANDI
Şampiyon olduğu hakem tarafından ilan edilen, ardından gözyaşlarına hakim olamayan Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan ve hain teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Tribünde Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlarımızla şampiyonluğunu kutlayan 21 yaşındaki Busenaz, kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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