Haydi Süleyman
Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda 61 kilo sporcumuz Süleyman Atlı, finale yükseldi. Süleyman Atlı, finalde bugün Rus sporcu Uguev ile altın madalya mücadelesi verecek.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dün mindere çıkan serbest stil 57 kilo sporcularımızdan Süleyman Atlı, finale adını yazdırmayı başardı. Sülemyan Atlı, ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i yenerek, altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.
3-1'DEN GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmaya güzel bir başlangıç yapamayan ve bir anda 3-1 yenik duruma düşen milli güreşçimiz, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Atlı, son saniyelerde gerçekleştirdiği 4 puanlık oyunla, Sanayev'i 5-3 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 25 yaşındaki Süleyman Atlı, bugün finalde, Rusya'dan Zavur Uguev'le altın madalya için mindere çıkacak.
TAHA AKGÜL SAHNE ALIYOR
Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz Taha Akgül, 125 kilo mücadelesinde bugün mindere çıkıyor. Akgül, Japonya'dan Arakida, Moldova'dan Romanov karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Ayrıca 70, 74 ve 92 kiloda da 3 sporcumuz, bugün minderde madalya mücadelesi verecek.
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