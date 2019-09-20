20 Eylül 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Haydi Süleyman

Haydi Süleyman
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

'daki 'nda 61 kilo sporcumuz , finale yükseldi. Süleyman Atlı, finalde bugün Rus sporcu Uguev ile mücadelesi verecek.

'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden 'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dün mindere çıkan serbest stil 57 kilo sporcularımızdan , finale adını yazdırmayı başardı. Sülemyan Atlı, ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i yenerek, karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

3-1'DEN GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya güzel bir başlangıç yapamayan ve bir anda 3-1 yenik duruma düşen , müthiş bir geri dönüşe imza attı. Atlı, son saniyelerde gerçekleştirdiği 4 puanlık oyunla, Sanayev'i 5-3 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 25 yaşındaki Süleyman Atlı, bugün finalde, 'dan Zavur Uguev'le altın madalya için mindere çıkacak.

TAHA AKGÜL SAHNE ALIYOR

Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz , 125 kilo mücadelesinde bugün mindere çıkıyor. Akgül, 'dan Arakida, Moldova'dan Romanov karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Ayrıca 70, 74 ve 92 kiloda da 3 sporcumuz, bugün minderde madalya mücadelesi verecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
Efeler son 16'ya yükseldi Efeler son 16'ya yükseldi
Efeler son 16'ya yükseldi Efeler son 16'ya yükseldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör