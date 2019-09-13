13 Eylül 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

Hatice’den son saniyede altın tekme!

Hatice’den son saniyede altın tekme!
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 13.09.2019

Milli tekvandocu , ’na puan veren 2. ’nda kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve yolunda önem arz eden 2. Seri Müsabakaları, Japonya'nın Chiba kentinde başladı. Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği ve pazar günü sona erecek organizasyonda 'yi 6'sı kadın, 5'i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil ediyor. Organizasyonun ilk günün 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkarken, kazanarak 2020 yolunda önemli puanlar elde etti.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler'den Louise Pauline, ikinci turda Almanya'dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin'den Lijun Zhou ve yarı finalde Rusya'dan Tatiana Kudashova'yı yenerek finale yükseldi. Finalde Fas'tan Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün'ün müsabakası nefesleri kesti. Son 2 saniyeye 3-1 geride giren Hatice Kübra İlgün, son saniyede rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye'yi ilk gün temsil eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber , aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ilk turda organizasyona veda etti.

Organizasyonun ikinci gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek.
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