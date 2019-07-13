13 Temmuz 2019, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Fransa Bisiklet Turu'nda sekizinci etap tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nda sekizinci etap tamamlandı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) sekizinci etabında, Lotto-Soudal takımından Thomas De Gendt ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen 'nun Macon ve Saint-Etienne kentleri arasındaki 200 kilometrelik sekizinci etabında, 32 yaşındaki Belçikalı De Gendt, 5 saat 17 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Groupama-FDJ takımından Fransız ikinci olurken, Deceuninck Quick-Step ekibinden vatandaşı yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Elde ettiği etap üçüncülüğü ile Julian Alaphilippe, sarı mayoyu Trek-Segafredo takımının İtalyan sporcusu 'dan devraldı.

Organizasyonun 170,5 kilometrelik dokuzuncu etabı, Saint-Etienne ile Brioude arasında yarın geçilecek.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

Organizasyonun sekizinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 34.17.59

2- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 34.18.22

3- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 34.18.52

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Wimbledon'da tarihi an! Rekor... Wimbledon'da tarihi an! Rekor...
Wimbledon'da finalin adı Federer-Djokovic Wimbledon'da finalin adı "Federer-Djokovic"
Wimbledon'da finalin adı Federer-Djokovic Wimbledon'da finalin adı "Federer-Djokovic"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör