Fransa Bisiklet Turu'nda sekizinci etap tamamlandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) sekizinci etabında, Lotto-Soudal takımından Thomas De Gendt ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Macon ve Saint-Etienne kentleri arasındaki 200 kilometrelik sekizinci etabında, 32 yaşındaki Belçikalı De Gendt, 5 saat 17 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Groupama-FDJ takımından Fransız Thibaut Pinot ikinci olurken, Deceuninck Quick-Step ekibinden vatandaşı Julian Alaphilippe yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Elde ettiği etap üçüncülüğü ile Julian Alaphilippe, sarı mayoyu Trek-Segafredo takımının İtalyan sporcusu Giulio Ciccone'dan devraldı.

Organizasyonun 170,5 kilometrelik dokuzuncu etabı, Saint-Etienne ile Brioude arasında yarın geçilecek.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun sekizinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 34.17.59

2- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 34.18.22

3- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 34.18.52