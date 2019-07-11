11 Temmuz 2019, Perşembe

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Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep

Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep
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Giriş Tarihi: 11.07.2019

Sezonun üçüncü tenis turnuvası 'ın tek kadınlar finalinde 'li ile Rumen karşılaşacak.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı 'li ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Barbora Strycova karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 59 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 kazanan 37 yaşındaki Williams, adını tek kadınlar finaline yazdırdı.

Kariyerinde 23 şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı ile 13 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

Finali kazanması halinde 'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.

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