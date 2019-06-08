08 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
Giriş Tarihi: 08.06.2019
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 1.10.240'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilptu Lewis Hamilton 1.10.446'lık süresiyle ikinci, Vettel'in takım arkadaşı Fransız Charles Leclerc de 1.10.920'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.
Kanada Grand Prix'si yarın TSİ 21.10'da koşulacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"