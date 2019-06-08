08 Haziran 2019, Cumartesi

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Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
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Giriş Tarihi: 08.06.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı 'sine, Ferrari'nin ilk sıradan başlayacak.

Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin Vettel 1.10.240'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilptu 1.10.446'lık süresiyle ikinci, Vettel'in takım arkadaşı Fransız Charles Leclerc de 1.10.920'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

'si yarın TSİ 21.10'da koşulacak.

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