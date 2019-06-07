Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova
Fransa Açık (Roland Garros) kadınlar tek finalininde Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek kadınlar yarı final maçlarıyla birlikte finalin adı belli oldu. Yarı finalin ilk maçında dünya 8 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ABD'li Amanda Anisimova ile karşı karşıya geldi. Barty, rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale çıktı.
Diğer yarı finalde ise Avustralyalı raket Johanna Konta ile Çekyalı tennisçi Marketa Vondrousova ile mücadele etti. Çek raket Vondrousova, Konta'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova arasında oynanacak final karşılaşması yarın TSİ 16.00'da oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"