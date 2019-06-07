07 Haziran 2019, Cuma

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Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova

Fransa Açık'ta kadınlar finalin adı: Barty - Vondrousova
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Giriş Tarihi: 07.06.2019

() kadınlar tek finalininde ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan 'ta tek kadınlar yarı final maçlarıyla birlikte finalin adı belli oldu. Yarı finalin ilk maçında dünya 8 numarası Avustralyalı , ABD'li Amanda Anisimova ile karşı karşıya geldi. Barty, rakibini 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale çıktı.

Diğer yarı finalde ise Avustralyalı raket Johanna Konta ile Çekyalı tennisçi ile mücadele etti. Çek raket Vondrousova, Konta'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Ashleigh Barty ile Marketa Vondrousova arasında oynanacak final karşılaşması yarın TSİ 16.00'da oynanacak.

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