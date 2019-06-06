06 Haziran 2019, Perşembe
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Halep'ten Fransa Açık'a veda
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 3 numarası Halep ile 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova karşılaştı.
Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Anisimova, 1 saat 8 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Halep, geçen yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılarak kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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