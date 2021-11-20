20 Kasım 2021, Cumartesi

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VakıfBank 3-0 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Vakıfbank G.Saray’a set vermedi!
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı  25-16, 25-19, 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Planinsec, Gamze Kılıç, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Caratasu (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nilay Karaağaç, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-16, 25-19, 25-12

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

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