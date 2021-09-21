21 Eylül 2021, Salı

DENİZLİSPOR

Son dakika spor haberi: Denizlispor'da Görkem Can'ın sözleşmesi feshedildi

Denizlispor’da Görkem Can ile yollar ayrıldı
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2021

Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da 21 yaşındaki stoper Görkem Can'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Görkem Can ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." denildi.

Savunma oyuncusu Görkem Can, Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında transfer edilmişti.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor’un yeni başkanı belli oldu! Denizlispor'un yeni başkanı belli oldu!
Denizlispor’da olağanüstü kongre kararı alındı! Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı!
Denizlispor’da büyük kriz! Denizlispor'da büyük kriz!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör