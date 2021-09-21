Son dakika spor haberi: Denizlispor'da Görkem Can'ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da 21 yaşındaki stoper Görkem Can'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Görkem Can ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." denildi.

Savunma oyuncusu Görkem Can, Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında transfer edilmişti.

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