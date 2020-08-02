02 Ağustos 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Jesse Sekidika hamlesi!

Denizlispor'dan Jesse Sekidika hamlesi!
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2020

, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. 'da beklenen performansı veremeyen ve yeterli süre alamayan , Yukatel Denizlispor'un gündemine geldi.

ekiplerinden , yeni sezonda sağ kanat transferi için 'da forma giyen 'yı gündemine aldı. Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi. Denizlispor'un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray'ın devre arası döneminde Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Denizlispor rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi Denizlispor rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi
Denizlispor Mustafa Yumlu'nun sözleşmesini uzattı Denizlispor Mustafa Yumlu'nun sözleşmesini uzattı
Ankaragücü galibiyetle kapattı! Ankaragücü galibiyetle kapattı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör