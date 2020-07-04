04 Temmuz 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör ’un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Uygun, yeşil siyahlılarla çıktığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti.

takımlarından Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör 'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Süper Lig'de 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen yeşil siyahlılar son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olmuştu. Ligin 23. haftasında Mehmet Özdilek'in yerine görev getirilen Bülent Uygun, Denizlispor ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı 30 maç sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;

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