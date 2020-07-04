Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun’un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Uygun, yeşil siyahlılarla çıktığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti.
Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Süper Lig'de 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen yeşil siyahlılar son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olmuştu. Ligin 23. haftasında Mehmet Özdilek'in yerine görev getirilen Bülent Uygun, Denizlispor ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı 30 maç sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/Az0PFGPs5f— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) July 4, 2020
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