19 Nisan 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Olcay Şahan kararını verdi! Gelecek sezon...

Olcay Şahan kararını verdi! Gelecek sezon...
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

ekiplerinden forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan , kariyerini ekibinde sürdürmek istediğini söyledi.

Corona virüsü salgınına alınan tedbirler nedeniyle dışarı çıkmadığını anlatan Olcay, "Mümkün olduğunca evden çalışıyorum. Bireysel antrenmanlarımı aksatmadan sürdürdürüyorum. Vatandaşlarımız da tedbirlere uymalı" ifadelerini kullandı.

"Denizlispor maceram çok iyi geçiyor" diyen , "Lige ara verilmeden önce son haftalarda taraftarlarımıza gerçek Olcay'ı izletmeye başladım. Sezon sonuna kadar bu böyle gidecek. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Denizlispor'da çok mutluyum. Takım olarak yi bir gidişatımız var. Teknik direktörümüz ile çok iyi bir hava yakaladık. Kendimizi bulduk. Bizi çok iyi motive ediyor. Bu da sahaya yansıtıyor. İyi performansımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Sezon başında 'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki futbolcu, Ege ekibinde 21 , 4 de sınavına çıktı. Toplam 1554 dakika sahada kalan Olcay, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Olcay Şahan'dan olay sözler! haberin devamı

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