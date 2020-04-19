19 Nisan 2020, Pazar
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Jose Sosa’yı ben getirdim
Kariyerini şu anda Denizlispor'da sürdüren eski Trabzonsporlu Olcay Şahan, Jose Sosa'nın transferinde önemli rol oynadığını açıkladı. Olcay "Sosa çok büyük bir futbolcu. Trabzon'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim" dedi.
Kariyerini şu anda Denizlispor'da sürdüren eski Trabzonsporlu Olcay Şahan, Jose Sosa'nın transferinde önemli rol oynadığını açıkladı. Olcay "Sosa çok büyük bir futbolcu. Trabzon'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir futbolcu ve kalitesini gösteriyor" dedi. Olcay Şahan kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi yabancı futbolcunun Jose Sosa olduğunu söyledi. Onun oyun aklına ve tekniğine hayran olduğunu belirten tecrübeli futbolcu "Sosa mı Talisca mı" sorusuna da Sosa yanıtını verdi.
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