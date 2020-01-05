05 Ocak 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

’in ikinci yarısına ’nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve sonrasında ısınma hareketleri yapıldı. Antrenman orta sahadaki pas oyunuyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

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'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmak isteyen 'da Cristian Sapunaru, Isaac Sackey ve Zakarya Berdich sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Yukatel Denizlispor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

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