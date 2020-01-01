01 Ocak 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor'da transfer harekatı başlıyor

Denizlispor'da transfer harekatı başlıyor
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 Giriş Tarihi: 01.01.2020

'de sezonun ilk yarısında 22 puan toplayan 11'inci sıradaki Yukatel , ara transferde kolları sıvadı.

Yeşil-siyahlılar, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak. Yönetim taliplileri bulunan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek. Recep'in takımda tutulması, geçen sezon 1'inci Lig'deki şampiyonluğun mimarlarından olup 'de yedek kalan Mehmet ve Burak'a ise ayrılmak istemeleri durumunda kolaylık sağlanması bekleniyor. Öte yandan talipleri olan yedek kaleci Tolgahan'ın ayrılma ihtimali de zayıf görünüyor.

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