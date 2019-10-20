20 Ekim 2019, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor Başkanı Ali Çetin isyan etti! "Yazıklar olsun!"

Ali Çetin isyan etti! Yazıklar olsun!
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in 8. haftasında sahasında 'ye 2-1 mağlup olan Denizlispor'da başkan , maç sonunda açıklamalarda bulundu.  ile  arasında geçen bir pozisyonda hakemin penaltı vermemesini eleştiren Çetin, "Anadolu takımları bu hakem kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun" dedi.

'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında 'yi konuk etti.

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 kazanırken, ev sahibi ekibin golü Estupinan'dan geldi.

Maçın son dakikalarına doğru karşılaşma 2-1 devam ederken 'nun ceza sahası içerisinde topsuz alanda 'ya yaptığı müdahaleye hakemin penaltı vermemesi ise eleştirilere neden oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı , "Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket kesinlikle penaltıydı. Anadolu takımları bu hakem kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun, başka bir şey söylemeyeceğim." dedi.

Maçı Denizlispor'un hakketini belirten Çetin, "Denizlispor oynadı, Fenerbahçe kazandı. Bu kadar söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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