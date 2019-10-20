Denizlispor Başkanı Ali Çetin isyan etti! "Yazıklar olsun!"
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Denizlispor'da başkan Ali Çetin, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Luiz Gustavo ile Mustafa Yumlu arasında geçen bir pozisyonda hakemin penaltı vermemesini eleştiren Çetin, "Anadolu takımları bu hakem kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun" dedi.
Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Karşılaşmayı sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 kazanırken, ev sahibi ekibin golü Estupinan'dan geldi.
Maçın son dakikalarına doğru karşılaşma 2-1 devam ederken Luiz Gustavo'nun ceza sahası içerisinde topsuz alanda Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahaleye hakemin penaltı vermemesi ise eleştirilere neden oldu.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket kesinlikle penaltıydı. Anadolu takımları bu hakem kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun, başka bir şey söylemeyeceğim." dedi.
Maçı Denizlispor'un hakketini belirten Çetin, "Denizlispor oynadı, Fenerbahçe kazandı. Bu kadar söylüyorum." ifadelerini kullandı.
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