08 Eylül 2019, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2019

'de sezona iyi bir başlangıç yapan 'un futbolcuları , Isaac Sackey ve , Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

, maçını kazanarak ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Lopes, maçında gördüğü kırmızı kartı adil bulmadığını aktarırken, "Pozisyonda hakem Suat Arslanboğa yanlış karar verdi. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum. Çok çalışarak evimizdeki maçta gülen taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sackey: "Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz"

Yeşil-siyahlı oyuncu Isaac Sackey, kaliteli bir ekibe geldiğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapmak istediğini anlattı.

Sezona iyi başlayan bir takım olduklarına dikkati çeken Sackey, "Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için çok çalışacağım. 'de oynamak büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Transferimde yardımcı olan yönetici ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bergdich: "Takımın başarısı benim için ön planda"

Yukatel Denizlisporlu futbolcu , sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Takımın başarısı benim için ön planda." şeklinde konuştu.

Milli maç arasında daha çok çalıştıklarını ve en iyi şekilde tekrar lige başlamak istediklerini aktaran Bergdich, "Göztepe maçında çizgiden gol çıkarmayı başardım. Çok hızlı bir pozisyondu. Hızlı müdahale ederek golü önlemeye çalıştım. Önemli olan da pozisyonun gol olmamasıydı. O yüzden Göztepe maçından 1 puanla döndüğümüz için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar sürüyor

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.



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