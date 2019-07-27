27 Temmuz 2019, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Horoz'da gündem Narvaez

Horoz'da gündem Narvaez
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

Malili Sako’da imza için geri sayıma geçen , Betis’in Kolombiyalı kanatını listeye ekledi.

Tranasferin hızlı ekibi Denizlispor, yeni bir ismi gündemine aldı. Son olarak 'tan ayrılan Malili Bakary Sako'yla el sıkışan yeşil- siyahlıların, hücum hattı için listesine 'in Kolombiyalı sol kanatı Juanjo Narvaez'i eklediği öğrenildi. Daha önce 'in altyapısında top koşturan ve sözleşmesi 2021'de sona erecek 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

SCHWECHLEN'DE SON TURLAR

SAVUNMA için de arayışlarına devam eden Denizlispor, BB 'lu Leo Schwechlen'le görüşmelerini sıklaştırdı. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki Fransız sol bek geçen sezon 34 maçta 1 golle oynadı.
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