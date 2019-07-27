27 Temmuz 2019, Cumartesi
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SCHWECHLEN'DE SON TURLAR
SAVUNMA için de arayışlarına devam eden Denizlispor, BB Erzurum'lu Leo Schwechlen'le görüşmelerini sıklaştırdı. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki Fransız sol bek geçen sezon 34 maçta 1 golle oynadı.
Horoz'da gündem Narvaez
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Malili Sako’da imza için geri sayıma geçen Denizli, Betis’in Kolombiyalı kanatını listeye ekledi.
Tranasferin hızlı ekibi Denizlispor, yeni bir ismi gündemine aldı. Son olarak Crystal Palace'tan ayrılan Malili Bakary Sako'yla el sıkışan yeşil- siyahlıların, hücum hattı için listesine Real Betis'in Kolombiyalı sol kanatı Juanjo Narvaez'i eklediği öğrenildi. Daha önce Real Madrid'in altyapısında top koşturan ve sözleşmesi 2021'de sona erecek 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
SCHWECHLEN'DE SON TURLAR
SAVUNMA için de arayışlarına devam eden Denizlispor, BB Erzurum'lu Leo Schwechlen'le görüşmelerini sıklaştırdı. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki Fransız sol bek geçen sezon 34 maçta 1 golle oynadı.
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