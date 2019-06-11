19 Eylül 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Horoz'da gündem Eduok

Horoz'da gündem Eduok
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019

’in yeni ekibi Denizli, ’un 25 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralamak için harekete geçti.

'de kalıcı olmak isteyen Denizlispor'un yeni hedefinin lige veda eden BB 'un Nijeryalı oyuncusu Samuel Eduok olduğu öğrenildi. , 2020'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki kanatla ilgili yönetime olumlu rapor sunarken; Denizli'li kiralama için harekete geçtiği kaydedildi.
Öte yandan futbol şube sorumlusu Ali Fırat, 'ın gelecek sezon da Denizli'de oynayacağını açıkladı.
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