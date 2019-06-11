19 Eylül 2019, Perşembe
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Öte yandan futbol şube sorumlusu Ali Fırat, Recep Niyaz'ın gelecek sezon da Denizli'de oynayacağını açıkladı.
Horoz'da gündem Eduok
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019
Süper Lig’in yeni ekibi Denizli, Erzurum’un 25 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralamak için harekete geçti.
Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Denizlispor'un yeni hedefinin lige veda eden BB Erzurum'un Nijeryalı oyuncusu Samuel Eduok olduğu öğrenildi. Yücel İldiz, 2020'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki kanatla ilgili yönetime olumlu rapor sunarken; Denizli'li kiralama için harekete geçtiği kaydedildi.
Öte yandan futbol şube sorumlusu Ali Fırat, Recep Niyaz'ın gelecek sezon da Denizli'de oynayacağını açıkladı.
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