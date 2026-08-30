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Çorum FK, Bosna Hersekli milli futbolcu Ermin Mahmic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Bosna Hersek A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ermin Mahmic'i renklerine bağladı.

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Çorum FK, Bosna Hersekli milli futbolcu Ermin Mahmic'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Bosna Hersek A Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ermin Mahmic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovan Liberec ile anlaşma sağlandığı, 21 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mahmic'in 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2 gol atarak takımının en golcü oyuncusu olduğu aktarılan açıklamada, Almanya Bundesliga, İskoçya Premiership, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da yer alan kulüplerden transfer talepleri almasına karşın genç oyuncunun Çorum FK forması giymeyi tercih ettiği vurgulandı.

Avusturya'nın Wels kentinde dünyaya gelen Ermin Mahmic'in, futbol eğitimini ülkesinde tamamladıktan sonra Lafnitz ve Slovan Liberec takımlarında forma giydiği kaydedilen açıklamada, genç futbolcuya kırmızı-siyahlı forma ile başarı dilekleri iletildi.

#Çorum FK #Trendyol Süper Lig #Arca Çorum FK #2026 FIFA Dünya Kupası #İtalya Serie A #Almanya Bundesliga
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