21 Ağustos 2020, Cuma

RİZESPOR

Rizespor'a transfer müjdesi

Rizespor'a transfer müjdesi
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Transferde ince eleyip sık dokuyan , yerli transferinde atağa kalktı. 4 yerli futbolcuyu transfer ettiklerini söyleyen Başkan Hasan Kartal, yeşil-mavili camiaya müjdeyi verdi.

Transferde ince eleyip sık dokuyan , yerli transferinde atağa kalktı. 4 yerli futbolcuyu transfer ettiklerini söyleyen Başkan Hasan Kartal, yeşil-mavili camiaya müjdeyi verdi. Radyospor'a konuşan Başkan Hasan Kartal, "'nden ayrılan ön libero Yasin Pehlivan ve kanat oyuncusu , Fatih Karagümrük'le vedalaşan sol açık ile 1. Lig ekibi Altınordu'yla bağlarını koparan golcü Kemal Rüzgar'ı transfer ettik. 4 oyuncu da kampımıza dahil oldu. 8-10 tane daha transferimiz olacak" bilgisini verdi.
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