Çaykur Rizespor'dan çifte transfer atağı
Çaykur Rizespor, Porto’dan eski oyuncusu stoper Awaziem ve Polonya’da W.PLock’ta 7 gol, 6 asistle oynayan bonservisi elindeki maestro Furman için kolları sıvadı.
Rizespor, özellikle defansta geçen sezon yaşanan sıkıntıyı gidermek için takviye hazırlığına başladı. Karadeniz ekibi bu bölgede eski oyuncusu Awaziem'i düşünüyor. Sportif Menajer Yılmaz Bal'ın 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin menajeri ve kulübü Porto'yla görüşmek için Portekiz'e gideceği öğrenildi. Awaziem, geçen sezon kiralık oynadığı İspanya La Liga ekibi Leganes'te 29 maçta boy gösterdi. 2018-19'da devre arası geldiği Rize'de 16 maçta yer alıp takımın ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Rize'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise Furman. W.Plock'tan ayrılan 28 yaşındaki Polonyalı orta sahayı kaçırmamak isteyen Atmaca, menajerini Türkiye'ye davet etti. Furman, Plock'ta 37 maçta 7 gol, 6 asistle dikkati çekti.
DIMITRIS'E 'KULÜP BUL' TALİMATI
Rizespor'un devre arası Belçika'da Cercle Brugge'a kiraladığı Chatziisaias geri döndü. Yeşil-mavililer'le, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan stopere, kadroda düşünülmediği ve 'kulüp bul' talimatı verildiği bildirildi. 27 yaşındaki savunmacının harıl harıl kulüp aradığı, kulüp bulamadığı takdirde tekrar kiralanacağı belirtildi.
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