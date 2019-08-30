30 Ağustos 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Marko Scepovic, Çaykur Rizespor'da

Marko Scepovic Çaykur Rizespor'da
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2019

ekiplerinden , Sırp golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar'da forma giyen 'i transfer etmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Sırp milli oyuncu kulüp başkanımız Hasan ve başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın 'da katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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