30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Marko Scepovic, Çaykur Rizespor'da
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp golcü Marko Scepovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar'da forma giyen Marko Scepovic'i transfer etmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Sırp milli oyuncu kulüp başkanımız Hasan Kartal ve başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın İstanbul'da katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"