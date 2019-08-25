25 Ağustos 2019, Pazar
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El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı
Giriş Tarihi: 25.08.2019
TFF Süper Lig'in 2'nci haftasında Rize'de oynanan Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor maçının 10'uncu dakikasında rakibin müdehalesi sonucu yerde kalan El Kabir'in sağ ayağı kırıldı.
Çaykur Rizespor'un yeni transferi El Kabir bu sezon yeşil-mavililerin evinde oynadığı ilk maçın 10'uncu dakikasında Appindangoye'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Yerden kalkamayan oyuncu sedyeyle oyundan çıkarak soyunma odasına götürüldü. Buradan ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit.edildi.
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