25 Ağustos 2019, Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR

El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı

El Kabir’in sağ ayak fibula kemiği kırıldı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 25.08.2019

'in 2'nci haftasında Rize'de oynanan ile Demir Grup Sivasspor maçının 10'uncu dakikasında rakibin müdehalesi sonucu yerde kalan 'in sağ ayağı kırıldı.

'un yeni transferi bu sezon yeşil-mavililerin evinde oynadığı ilk maçın 10'uncu dakikasında Appindangoye'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Yerden kalkamayan oyuncu sedyeyle oyundan çıkarak soyunma odasına götürüldü. Buradan ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit.edildi.

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