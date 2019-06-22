22 Haziran 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor’da imzalar yakın

Rizespor’da imzalar yakın
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

'dan taraftarına müjdesi geldi.

'un yeni teknik direktörü , müjdesi verdi. Spor'a konuşan Kartal, "11-12 oyuncu takımdan ayrıldı. Prensipte anlaştığımız futbolcular var. Bugün, yarın imzaları atarız. Avrupa kupalarını zorlayan bir takım kurmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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