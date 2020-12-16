16 Aralık 2020, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor 4,5 sene sonra 5 golle kazandı

Bursaspor 4,5 sene sonra 5 golle kazandı
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

’nda ’yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran , 4,5 sene sonra ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

'nda 'yi 5-4 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran 'da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım böylesine bir galibiyeti uzun süredir yaşamıyordu. Bursaspor son olarak 2015-2016 sezonunun son maçında deplasmanda 'nun 5-2 mağlup etmişti. Yeşil-beyazlı takım, o günden bugüne 5 gollü bir galibiyet alamamıştı.
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