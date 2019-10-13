13 Ekim 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor taraftarından Mehmetçiğe destek

Bursaspor taraftarından Mehmetçiğe destek
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

- maçında tribünlerden Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiğe destek pankartı açıldı.

- 'in 3'üncü haftasında Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Bursaspor taraftarı maç öncesinde tribünden 'Yürü, bu yol şeref, zafer yoludur' yazılı dev bir pankart açarak sınırda görev yapan Mehmetçiğe destek gönderdiler. Maç boyunca da PKK terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı.


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