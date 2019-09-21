21 Eylül 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Bursaspor, puan silme cezasına itiraz edecek

Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Kulübü, () tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edeceğini açıkladı. Kulüp yaptığı açıklamada, kulüp avukatlarının gerekli itiraz hakkını kullanacağını belirtti.

Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019 - 2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir. Şimdi daha da yüksek sesle 'YENİDEN ZİRVEYE' sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir."



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