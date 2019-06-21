21 Haziran 2019, Cuma
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Timsah’ta hareketli günler
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Pazar günü yeni başkanını seçecek Bursaspor'lu oyunculara teklif yağıyor.
Lecce'nin talip olduğu Ertuğrul Ersoy için görüşmeler sürerken; başarılı eldiven Okan Kocuk'la Malatyaspor'un ilgilendiği öğrenildi. Diğer genç kaleci Muhammed Şengezer'in ise Fransa 2. Lig ekibi Le Havre'nin radarında olduğu bildirildi. Öte yandan geçen sezon kiralık oynayan Başakşehir'li Chedjou, takımda kalmak için haber gönderdi.
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