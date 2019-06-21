21 Haziran 2019, Cuma

BURSASPOR

Timsah’ta hareketli günler

Timsah’ta hareketli günler
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Pazar günü yeni başkanını seçecek 'lu oyunculara teklif yağıyor.

Lecce'nin talip olduğu Ertuğrul Ersoy için görüşmeler sürerken; başarılı eldiven Okan Kocuk'la Malatyaspor'un ilgilendiği öğrenildi. Diğer genç kaleci Muhammed Şengezer'in ise 2. Lig ekibi Le Havre'nin radarında olduğu bildirildi. Öte yandan geçen sezon kiralık oynayan 'li Chedjou, takımda kalmak için haber gönderdi.
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