11 Mart 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor kritik virajda

Bursaspor kritik virajda
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'ı sahasında ağırlayacak olan 'da hedef galibiyet.

Başkent deplasmanında Ankaragücü'nden 1 puan alan , ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başladı. Haftayı 1 puanla kapatan düşme potasındaki 'nin 1 puan üstünde 28 puanla 15. sıradaki Timsah, bu hafta evinde ağırlayacağı G.Saray'ı puansız gönderip çıkışa geçmek istiyor.
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