11 Mart 2019, Pazartesi
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Bursaspor kritik virajda
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Bursaspor'da hedef galibiyet.
Başkent deplasmanında Ankaragücü'nden 1 puan alan Bursaspor, ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başladı. Haftayı 1 puanla kapatan düşme potasındaki Göztepe'nin 1 puan üstünde 28 puanla 15. sıradaki Timsah, bu hafta evinde ağırlayacağı G.Saray'ı puansız gönderip çıkışa geçmek istiyor.
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