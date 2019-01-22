22 Ocak 2019, Salı

BURSASPOR

Diafra Sakho asistle döndü

Diafra Sakho asistle döndü
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısının son 5 maçında forma giyemeyen ’un Senegalli futbolcusu , maçında sonradan oyuna girerek takımın golündeki asisti yaptı.

Sezon başında takıma katıldıktan sonra kısa sürede oynadığı futbolla göz dolduran , 12. haftada oynanan maçının ardından ligin son 5 haftasında forma giymedi. Devre arasında iyileştikten sonra yeniden form tutmaya başlayan yıldız golcü, maçıyla birlikte yeniden formasına kovuştu. Müsabakanın 69. dakikasında 'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, takımına büyük katkı sağladı.

ASİSTLE DÖNDÜ

Oyuna girdikten sonra bütün hava toplarını alarak takımın önde baskı kurmasında büyük katkı sağlayan Sakho, ikinci yarı öncesi takımın gol sorununu çözeceğinin sinyallerini verdi. Takımın attığı golde 'ya güzel bir orta açan golcü oyuncu, yeşil-beyazlıların sahadan bir puanla ayrılmasına katkı sundu. Ligde iki golü bulunan Sakho, en son 5. haftadaki ağlarını havalandırmıştı. Golcü futbolcu, gol atamama şansızlığını maçında kırmak istiyor.

"DOKTORLAR SAKATLIĞIM İLE ALAKALI İYİ İŞ ÇIKARTTI"

Sakho maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın çok daha uzun olacağını düşünüyordum. Doktorlar iyi iş çıkarttı. Şu anda çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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