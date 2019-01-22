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BURSASPOR

Bursaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

, 'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.

ile dün oynanan müsabakada forma giyen oyuncular ise idmanı koşuyla tamamladı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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