15 Ocak 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Bursasporda Fenerbahçe maçı hazırlıkları
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünü basına kapalı yaptı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Shehu Abdullahi ve sağlık ekipleri kontrolünde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Diafra Sakho ise salonda çalıştı.

, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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