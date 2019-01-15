Bursasporda Fenerbahçe maçı hazırlıkları

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Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünü basına kapalı yaptı.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Shehu Abdullahi ve Aytaç Kara sağlık ekipleri kontrolünde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Diafra Sakho ise salonda çalıştı.
Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
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