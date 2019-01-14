14 Ocak 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Timsah’ta geri sayım

Timsah’ta geri sayım
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

tahtasını açtırmaya hazırlanan Bursaspor, tahta açılır açılmaz ’den ve Alaves’ten Twumasi ile imzalar atılacak

tahtası kapalı olan Bursaspor, bu soruna çözüm bulmak için harıl harıl çalışıyor. Başkan Ali Ay ve yönetimi, tahtayı açtırmak için yoğun mesai harcıyor. Timsah'ta Teknik Direktör Samet Aybaba da transfer sıkıntılarının devam ettiğini vurgularken, yönetime seslendi. Kamp döneminde takımdan ayrılan oyuncular olduğunu, ancak henüz transfer yapamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Transferle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Başkanımız çözmek için uğraşıyor" dedi. Bu arada yeşil- beyazlıların, tahta açılır açılmaz daha önceden anlaştığı 'den kanat oyuncusu 25 yaşındaki ile İspanya'da Alaves'te forma giyen eski gözdesi, 24 yaşındaki Ganalı sağ açık Patrick Twumasi'yi kadrosuna katacağı öğrenildi.

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