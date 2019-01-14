Timsah’ta geri sayım
Transfer tahtasını açtırmaya hazırlanan Bursaspor, tahta açılır açılmaz Başakşehir’den Kerim Frei ve Alaves’ten Twumasi ile imzalar atılacak
Transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, bu soruna çözüm bulmak için harıl harıl çalışıyor. Başkan Ali Ay ve yönetimi, tahtayı açtırmak için yoğun mesai harcıyor. Timsah'ta Teknik Direktör Samet Aybaba da transfer sıkıntılarının devam ettiğini vurgularken, yönetime seslendi. Kamp döneminde takımdan ayrılan oyuncular olduğunu, ancak henüz transfer yapamadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Transferle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Başkanımız çözmek için uğraşıyor" dedi. Bu arada yeşil- beyazlıların, tahta açılır açılmaz daha önceden anlaştığı Başakşehir'den kanat oyuncusu 25 yaşındaki Kerim Frei ile İspanya'da Alaves'te forma giyen eski gözdesi, 24 yaşındaki Ganalı sağ açık Patrick Twumasi'yi kadrosuna katacağı öğrenildi.
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