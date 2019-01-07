Bursasporda Ali Ay-Aybaba zirvesi

Bursaspor'da Ali Ay-Aybaba zirvesi
Bursaspor'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan Ali Ay, saha kenarında teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre görüştü. Takım hakkında bilgi alan Başkan Ay, transfer konusuna ilişkin vakitleri olduğunu belirterek, kadrolarına güvendiğine işaret etti.
Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Başkan Ali Ay da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenman sahasına gelerek idmanı yakından takip etti. Samet Aybaba ile saha kenarında bir süre görüşen Ali Ay, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca transfer konusuda acele etmediklerini belirten Başkan Ay, ekonomik açıdan kulüplerin kriz içerisinde bulunduğunu ve transfer tahtasının açılması halinde dahi transfer yapamayabileceklerini ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Ay genç oyuncularına güvendiklerini ve sakatlıkları bulunan oyuncularının iyileştiğini de sözlerine ekledi.
OYUNCULARDAN SÜRPRİZ
Öte yandan antrenmanın başında burnundan operasyon geçiren Bursaspor yardımcı antrenörlerinden Recep Çetin'e oyunculardan sürpriz vardı. Recep Çetin'e ithafen bazı oyuncular burnuna bant takarken, basın mensuplarına da hep birlikte poz verdi. Bu durum renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlarken, oyuncular uzun süre Recep Çetin'e takıldı. Antrenman ise ısınma koşularıyla başlarken koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışan yeşil beyazlılarda bir süredir sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ve Stephane Badji takımla birlikte çalışmalara başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!