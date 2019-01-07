07 Ocak 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor'da Ali Ay-Aybaba zirvesi

Bursasporda Ali Ay-Aybaba zirvesi
BURSASPOR
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan , saha kenarında teknik direktör ile bir süre görüştü. Takım hakkında bilgi alan Başkan Ay, konusuna ilişkin vakitleri olduğunu belirterek, kadrolarına güvendiğine işaret etti.

, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına kampında sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Başkan da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenman sahasına gelerek idmanı yakından takip etti. ile saha kenarında bir süre görüşen Ali Ay, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca konusuda acele etmediklerini belirten Başkan Ay, ekonomik açıdan kulüplerin kriz içerisinde bulunduğunu ve transfer tahtasının açılması halinde dahi transfer yapamayabileceklerini ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Ay genç oyuncularına güvendiklerini ve sakatlıkları bulunan oyuncularının iyileştiğini de sözlerine ekledi.

OYUNCULARDAN SÜRPRİZ

Öte yandan antrenmanın başında burnundan operasyon geçiren Bursaspor yardımcı antrenörlerinden 'e oyunculardan sürpriz vardı. Recep Çetin'e ithafen bazı oyuncular burnuna bant takarken, basın mensuplarına da hep birlikte poz verdi. Bu durum renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlarken, oyuncular uzun süre Recep Çetin'e takıldı. Antrenman ise ısınma koşularıyla başlarken koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışan yeşil beyazlılarda bir süredir sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ve Stephane Badji takımla birlikte çalışmalara başladı.

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