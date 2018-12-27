27 Aralık 2018, Perşembe

BURSASPOR

Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu

Bursasporun kalesini 3 isim korudu
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2018

'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan 'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto 'in ilk yarısı itibariyle ligde en az gol yiyen 3. takım. Teknik Direktör Samet Aybaba, bu sezonun ilk yarısında kalede 3 isme görev verdi. Sezonun ilk 3 maçında timsahın kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisinin 'ye transferinin ardından kaleye Okan Kocuk geçti. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, ilk maçlardaki performansı ile takdir topladı. Milli takıma kadar yükselen Kocuk'un formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. Son 2 maçta takımın kalesini koruyan Şengezer, 1 gol yedi. Ligin ikinci yarısında Kocuk ile Şengezer arasında forma rekabetinin artması bekleniyor.

Ligin en az gol yiyen 3. takımı
Öte yandan ligde en az gol yiyen 3. takım. İlk yarı itibariyle 8, Evkur 16, Bursaspor ise 17 gol kalesinde gördü. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon kalesini 5 maçta gole kapattı.
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