    02 Ekim 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Henri Saivet sıkıntısı

    Bursasporda Henri Saivet sıkıntısı
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'da sakatlığı bulunan 'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı.

    'de 'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve kenara gelen 'nin durumunu netleşti. Deneyimli oyuncunun arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu tespit edilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saivet bu sürenin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

    Öte yandan Bursaspor, ligin 8'inci haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken hafif sakatlıkları bulunan ve Tunay Troun takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyununun ardından antrenmanda yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sbaah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Son 13 sezonun en kısır Bursaspor’u Son 13 sezonun en kısır Bursaspor’u
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Bursaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı Bursaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör